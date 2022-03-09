كارتيرون يطالب الاتفاقيين بمواصلة الصحوة

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وركز كارتيرون في مران الفريق المغلق أمس على منطقة المناورة في وسط الملعب، واللعب بأسلوب الضغط على النصر بملعبه، وإقفال المناطق واستغلال الارتداد السريع، وذلك بعد اكتمال صفوف الفريق من خلال جاهزية جميع اللاعبين الأجانب، يتقدمهم الثلاثي التونسي نعيم السليتي والألماني أمين يونس والأسترالي روبن كوايسون، فيما يتواجد الثنائي محمد الكويكبي والفرنسي يوسف نياكيتي بخط المقدمة.
على ذات الصعيد أكدت مصادر الصحيفة أن إدارة الاتفاق رصدت مكافآت خاصة للاعبين تحفيزا لهم من أجل تجاوز النصر ومواصلة صحوة الفريق لضمان الابتعاد عن خطر الهبوط الذي أصبح يلازم الفريق قبيل سبع جولات من انقضاء دوري المحترفين، فيما شهدت تذاكر المباراة إقبالا كبيرا من جماهير الفريقين، عقب طرحها خاصة في ظل الشعبية الكبيرة للنصر بالمنطقة الشرقية.
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