23 يوما أسقط فيها دياز منافسي الهلال بالدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 23 يوما نجح فيها المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول الأرجنتيني رامون دياز أن يحرر الفريق الكروي الأول من تبعات المدير الفني البرتغالي المقال ليوناردو جارديم الذي أشرف على الفريق لمدة لا تتجاوز الـ6 التي قيد فيها حركة الفريق بالرغم من تحقيقه بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي.

وتضمن اليوم الـ23 للفترة الزمانية التي قضاها الأرجنتيني رامون دياز بعد عودته الثانية للفريق في إحداث تحولات فنية في فترة وجيزة بعد أن نجح في تغيير المعادلة الكروية وفي قلب موازين القوى الفنية التي ظهرت جليا في اللقاءات الخمسة التي أشرف عليها وظهر دون خسائر بعد أن أقصى فيها الغريم التقليدي النصر في مناسبتين متتاليتين.

إيقاف مد المتصدر

ويحسب لدياز الذي سبق له تدريب الهلال في الفترة من 2016 إلى 2018 وقاده لتحقيق لقب الدوري والكأس في 2017 وإلى نهائي دوري أبطال آسيا في العام ذاته في مواجهة الاتحاد الماضية المؤجلة من الجولة الـ12 لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان، أن خرج بمكاسب عدة من المواجهة من بينها أنه استطاع أن يوقف انتصارات منافسه على لقب الدوري بعد 15 مواجهة كروية دون خسارة مقابل تعادل وحيد، وأن يحافظ على سجل انتصاراته بالفوز الخامس، إضافة إلى أنه بدأ رحلة التقليص النقطي نحو المنافسة على المراكز الأولى بفارق 11 نقطة مع بقاء لقاءين مؤجلين أمام فريقي الفيحاء والاتفاق، وبقاء مواجهة أخرى مع الاتحاد في لقاء الدور الثاني في جدة.

14 فبراير بداية التحرر

ومن 14 فبراير الماضي اليوم الأول الذي بدأ فيه رامون دياز مهامه الفعلية مع الهلال والمراقب والمدرج الهلالي شاهد بعض التحولات الفنية على الخارطة الهلالية والتي وضحت جليا في منح الحرية للاعبين في إظهار ما لديهم من مخزون فني إلى جانب قلب الموازين الفنية، ولا سيما في اللاعب البيروفي اندريه كارليو بعد أن منحه حرية اللعب في وسط الميدان وكيف تحول من لاعب مقيد في الطرف إلى لاعب بات مصنع الهجمات الهلالية تيرموميتر الفريق وإبداعات موسى ماريغا الذي أحيط بأدوار هجومية بعد تخفيف الأدوار الدفاعية التي حدت من خطورتها ابان ليوناردو جارديم الذي قاد الفريق في26 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 14 مباراة، مقابل 4 هزائم و 8 تعادلات، وسجل الهلال تحت قيادته 48 هدفا، فيما استقبلت شباكه 29 هدفا. وظهرت خطورة اللاعب النيجري اديون ايغالوا مع رامون دياز الذي بات أحد أهم الأوراق الهلالية وأخطرها.

نتائج رامون دياز مع الهلال بعد قدومه

الهلال (5-0) الشباب

- استحواذ 62%

- تسديدات 14

• الهلال (2-1) النصر

- استحواذ 68%

- تسديدات | 7

• الهلال (2-0) الحزم

- استحواذ 62%

- تسديدات 14

• الهلال (4-0) النصر

- استحواذ 59%

- تسديدات 9

• الهلال (2-1) الاتحاد

- استحواذ 65%

- تسديدات 12

مكاسب فوز الهلال على الاتحاد:

