انطلاق بطولة كأس العالم للجنسيات بالجامعة الإسلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس بطولة كأس العالم للجنسيات في الجامعة الإسلامية في نسختها الخامسة، حيث أقيمت مباراة بين المنتخب السعودي ونظيره النيجري على الملعب الجامعي، بحضور وكيل الجامعة للتعاون الدولي والتبادل المعرفي الدكتور حسن العوفي، ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني. ويشارك في البطولة 64 فريقا يمثلون 64 دولة من طلاب الجامعة، وتأتي ضمن البرامج والأنشطة التي تنظمها الجامعة بهدف تعزيز العلاقات الأخوية بين الطلاب، وتوظيف طاقاتهم وتنمية مهاراتهم واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالفائدة.



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