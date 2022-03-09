التعاون يلاقي الفيصلي في موقعة مفترق الطرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن افتتاحية منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة لقاء التعاون مع نظيره الفيصلي في موقعة كروية تشترك فيها الطموحات لدى طرفي المواجهة رغبة في مغادرة دائرة الخطر وسط جوانب فنية تبدو في مجملها متقاربة على الصعيدين المحلي والأجنبي.

دائرة الأمان

التعاون صاحب الأرض والذي يخوض مواجهته الثانية على التوالي بين جماهيره، يدخل لقاء اليوم وهو في المرتبة الثانية عشرة برصيد 24 نقطة بعدما خرج متعادلا في الجولة الماضية أمام الفتح بهدف لمثله، ويتطلع إلى الخروج من سلسلة التعادلات المتواصلة والهروب إلى دائرة الأمان، ويدرك البرتغالي جوزيه جوميز مدى أهمية اللقاء والبحث عن إيقاف النزيف النقطي علاوة على الأداء الفني المتذبذب للفريق في الآونة الأخيرة، لذا يتوقع أن يرمي بكافة أوراقه الرابحة سعيا إلى تحقيق الفوز ومعالجة النزيف المتواصل مرتكزا في ذلك على تواجد هدافه الكاميروني لياندري توامبا صاحب الـ(13) هدفا، والإسباني ألفارو ميدران والهولندي أشرف المهديوي وكذلك المصري مصطفى فتحي والكونغولي كريستيان لوينداما.

صحوة الفيصلي

في المقابل وعلى الطرف الآخر يدخل الفيصلي هذا اللقاء وهو في المرتبة الثالثة عشرة أيضا برصيد 24 نقطة منتشيا بفوزه الأخير على فريق الحزم بهدف دون رد، ويتطلع إلى مواصلة صحوته الإيجابية والاستمرار في تحسين موقعه في سلم الترتيب في ظل التغيير الفني على أداء الفريق في الآونة الأخيرة، لذا يتوقع أن يستغل اليوناني مارينوس أوزونيدس الذي يخوض ثاني لقاءاته منذ توليه زمام الأمور الفنية، النشوة المعنوية لدى لاعبيه بحثا عن حسم اللقاء والعودة إلى المجمعة بالانتصار الثاني على التوالي، يحفزه في ذلك تواجد العنصر الأجنبي المتمثل في كل من مهاجم الرأس الأخضر وهداف الفريق جوليو تفاريس صاحب السبعة أهداف إضافة إلى الأسترالي مارتن بويل والثنائي البرازيلي روسيكلي بيريرا وكلايسون فييرا والهولندي ذو الأصول المغربية هشام فايق.