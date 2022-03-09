"مجموعة نارية وثنائي اقترب من الصعود".. صراع خطف بطاقات الممتاز الثلاثة قبل 9 جولات من النهاية (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

9 جولات تبقت لـ 48 فريقًا يخوضوا منافسات دور الدرجة الثانية بواقع 16 فريقًا بثلاث مجموعات تُمثل أحدهما مجموعة القاهرة والقناة والثانية مجموعة بحري والثالثة مجموعة الصعيد.

ويقترب فريقا أسوان في مجموعة الصعيد والداخلية في مجموعة القاهرة والقناة من العودة مرة أخرى للمشاركة في الدوري الممتاز، فيما تشهد مجموعة بحري صراعًا شرسًا لحسم بطاقة التأهل.

ويستعرض يلاكورة خلال السطور التالية موقف المجموعات الثلاث من بطاقات التأهل الثلاثة للنسخة المقبلة من الدوري الممتاز 2022/2023:

مجموعة القاهرة والقناة

ويتصدر فريق الداخلية مجموعة القاهرة والمريخ برصيد 50 نقطة بفارق 10 نقاط عن بتروجيت ليقترب من العودة للدوري الممتاز الذي هبط منه بعد نهاية موسم 2018/2019 حين حل بالمركز 17 بجدول ترتيبه برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن النجوم المتذيل و8 نقاط عن فريق بتروجت صاحب المركز 16.

وإليكم ترتيب مجموعة القاهرة والقناة قبل 9 جولات الوصول للمحطة الأخيرة في حسم بطاقة الصعود:

1) الداخلية: 50 نقطة.

2) بتروجيت: 40 نقطة.

3) الترسانة 35 نقطة.

4) زد أف سي: 35 نقطة.

5) وادي دجلة: 34 نقطة.

6) بورتو السويس: 34 نقطة.

مجموعة الصعيد

ويتصدر فريق أسوان جدول ترتيب مجموعته برصيد 49 نقطة بفارق 9 نقاط عن نظيره كيما أسوان؛ حيث يكفيه 6 انتصارات لحسم بطاقة التأهل حال نجاح كيما أسوان في الفوز بجميع مبارياته المتبقية؛ إذ تصُب المواجهات المباشرة في صالحه وكذلك فارق الأهداف حتى الآن.

وكان أسوان قد هبط لدوري الدرجة الثانية عقب تذيله جدول ترتيب الدوري الممتاز في نسخته الماضية برصيد 27 نقطة ليهبط رفقة الإنتاج الحربي ووادي دجلة.

وإليكم ترتيب مجموعة الصعيد قبل 9 جولات الوصول للمحطة الأخيرة في حسم بطاقة الصعود:

1) أسوان: 49 نقطة. 2

) كيما أسوان: 40 نقطة.

3) المنيا: 37 نقطة.

4) بترول أسيوط: 37 نقطة.

5) الألمونيوم: 36 نقطة

مجموعة بحري

وتشهد مجموعة بحري منافسة شرسة عكس المجموعتين السابقتين؛ فيتصدر حرس الحدود جدول الترتيب برصيد 43 نقطة بعدما خاض جولة زائدة عن باقِ منافسيه، يليه الأولمبي برصيد 42 نقطة ثم كفر الشيخ برصيد 38 نقطة وبعده أبوقير برصيد 37 نقطة.

وكان فريق حرس الحدود قد هبط من الدوري الممتاز بعد نهاية موسم 2019/2020 بعدما احتل المركز 16 برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن وادي دجلة الذي بقى للموسم التالي، فيما كان ظهور لفريق الأولمبي بالدوري الممتاز موسم 2008/2009.