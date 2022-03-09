منتخب اليد الأوكراني ينسحب من تصفيات بطولة العالم بسبب الغزو الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة اليد، اليوم الأربعاء، انسحابه من الأدوار الفاصلة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة العالم للعبة عام 2023 عقب غزو روسيا للبلاد.

وتسبب الوضع الحالي في أوكرانيا في استحالة خوض الفريق مباراتي التصفيات ضد فنلندا يومي 16 و 20 مارس الجاري، ليتأهل المنتخب الفنلندي مباشرة إلى المرحلة الأخيرة من الأدوار الفاصلة.

ويواجه المنتخب الفنلندي نظيره منتخب كرواتيا في منتصف أبريل المقبل.

يذكر أن بطولة العالم المقبلة لكرة اليد سوف تقام في كل من بولندا والسويد، خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023.