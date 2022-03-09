طلائع الجيش يواصل الابتعاد عن مناطق الهبوط بالفوز أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

واصل فريق طلائع الجيش الابتعاد عن مناطق الهبوط بالنسخة الجارية من الدوري بنتيجة إيجابية جديدة خلال مباراته أمام نظيره المصري، بعد الفوز أمامه بهدف نظيف.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب طلائع الجيش النيجيري فيكتوري بنينيانجبا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

وكان طلائع الجيش، الذي يقوده طارق العشري، قد تعادل في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، بعدما فاز بهدف نظيف أمام فاركو وتعادل قبلها أمام طلائع الجيش، فيما تعادل المصري في مباراتيه الماضيتين بالدوري أمام إنبي وإيسترن كومباني بهدفين لكل فريق خلال المباراتين.

ورفع فريق طلائع الجيش بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 13 في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف عن فريقي غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا أصحاب المركزين 13 و 12 على الترتيب، فيما توقف رصيد المصري عند النقطة 16 في المركز السادس.