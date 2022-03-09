فحص طبي لثلاثي الأهلي استعدادا لصنداونز.. وعودة كوكا خلال أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

يخضع لاعبو الأهلي حمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد هاني، لفحص طبي للاطمئنان على حالتهم بعد شكواهم من آلام متفرقة خلال مواجهة بيراميدز بالدوري.

وحقق الأهلي الفوز على حساب بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بثلاثية نظيفة، ليرتقي الأحمر لصدارة الدوري.

وأوضح أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، في تصريحات لموقع النادي الرسمي، أن حمدي فتحي شعر بثقل خفيف في العضلة الخلفية، وسوف يخضع للفحص في ظل رغبة الجهاز الفني في التأكد من جاهزيته قبل المشاركة بالمران، كما سيخضع حسين الشحات لفحص طبي بعدما شعر بآلام في عضلة السمانة.

ويخضع محمد هاني لأشعة سونار؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعدما اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة، فيما أكد أبو عبلة أن حالة هاني المبدئية مطمئنة.

ووصلت بعثة الفريق إلى جوهانسبرج استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة اللاعبين قبل المشاركة في تدريبات الفريق بجوهانسبرج؛ استعدادًا لمواجهة صن داونز.

ومن ناحية أخرى، قام أحمد نبيل كوكا، بإجراء أشعة وفحوصات دقيقة خلال الساعات الماضية بعدما غاب عن التدريبات الجماعية منذ إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن نتيجة الأشعة والفحوصات جاءت إيجابية للغاية، وأنه يقترب من العودة للتدريبات الجماعية خلال أسبوعين.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد حرص على الحديث كوكا على هامش تواجده بالنادي قبل مباراة بيراميدز في الدوري، واطمأن على حالته، متمنيًا له العودة إلى التدريبات بعد تعافيه تمامًا من آثار الإصابة بفيروس كورونا.

واختتم أبو عبلة حديثه عن الثنائي أكرم توفيق، وعمار حمدي الذين أجرا جراحة الرباط الصليبي، مشيرًا إلى أن أكرم يسير بشكل مميز في تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، فيما يؤدي عمار حمدي تدريبات العلاج الطبيعي بانتظام حاليا تمهيداً لسفره إلى الدوحة لاستكمال فترة التأهيل.