الوداد يخوض مرانه الأول في القاهرة استعدادًا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

يخوض فريق الوداد المغربي، مساء اليوم الأربعاء، مرانه الأول في القاهرة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك.

وكانت بعثة نادي الوداد قد وصلت إلى القاهرة عصر اليوم على متن طائرة خاصة؛ حيث كان في استقبال الفريق المغربي باسم زيادة مسئول العلاقات العامة بالنادي، لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالفريق المغربي في مطار القاهرة.

ويحل الوداد يوم الجمعة المقبل ضيفًا على نظيره الزمالك باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الوداد المباراة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين.