أمير مرتضى للاعبي الزمالك: محظوظون بالتدرب مع فيريرا.. وهذا وقت العمل لا الكلام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، إنه يشعر بالشرف على المستوى الشخصي لتعامله مع (البروفيسور) البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وأضاف أمير مرتضى، خلال كلمته للاعبي فريقه بحضور فيريرا على هامش مرانه الأول مع اللاعبين:"في البداية أُرحب بفيريرا جدًا، على المستوى الشخصي شرف لي التعامل مع (البروفيسور)، أعرفه منذ عام 2014، وأنتم محظوظون بالتدرب معه، أشياء داخل الملعب وخارجه ستسيرون بها بالفعل، واللاعبون الذين عملوا معه من قبل يعلمون أن كلامي لايوجد به مبالغة".

وأتم المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك تصريحاته بقوله:"في النهاية أُرحب بك وبالجهاز الفني بالنيابة عن الفريق وأرى أن هذا ليس وقت للحديث ولكن هذا وقت العمل".

ويستضيف الزمالك نظيره الوداد المغربي، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط.