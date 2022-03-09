فيريرا للاعبي الزمالك: لا أعرف الوداد ولكن أعرفكم أنتم.. ومعًا نستطيع حصد البطولات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوسفالدو فيريرا، إن الجميع بالفريق لديه المسؤولية ليضع النادي على الطريق الصحيح.

وأضاف فيريرا، خلال كلمته للاعبي الزمالك في مرانه الأول للفريق:"بالنسبة لي شرف أن أكون هنا، في الملعب بيننا وبين بعض ليس كلام ولكن فعل، هناك مباراة بعد 3 أيام وهذه المباراة يا كل شيء أو لا شيء وأنا لا أعرف الوداد ولكن أعرفكم أنتم".

وأتم المدير الفني البرتغالي للزمالك تصريحاته بقوله:"قبل بداية عملنا لابد أن نعلم (المنيو) فهو مهم جدًا هناك دوري وبطولة أفريقيا ولدينا فرصة يجب أن نُحارب عليها وتذكروا أننا سويًا لدينا الفرصة للتتويج بالبطولات التي نخوضها".

ويستضيف الزمالك نظيره الوداد المغربي، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط.