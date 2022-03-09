تشافي: مصطفى محمد مميز في هجوم جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، أن هدف فريقه هو لعب مباراة جيدة أمام فريق جالاتا سراي في الدوري الأوروبي، مشيراً إلى أن النجم المصري مصطفى محمد لاعب الفريق التركي، هو لاعب مميز في هجوم الفريق.

ويلتقي برشلونة مع جالاتا سراي، مساء غد الخميس، في ذهاب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "هدفنا هو لعب مباراة جيدة أمام جماهيرنا، والهجوم كما فعلنا في المباريات الأخيرة، واغتنام فرص الأهداف والفوز، سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لنا الذهاب إلى تركيا دون الفوز هنا".

وأضاف: "فريق جالاتا سراي فريق تم تطويره تحت إدارة دومينيك، ومصطفى محمد وكريم أكتوركوجلو وبافيتيمبي جوميز هم لاعبون مميزون في الفريق".

واختتم تشافي: "يجب أن يكونوا تحت الضغط ليس فقط بالكرة ولكن أيضًا بدونها، وذلك من أجل تحقيق الفوز".