أيمن أشرف يتحدث عن الفوز على "المنافس المباشر" وأداء الدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تحدث أيمن أشرف لاعب الأهلي عن أهمية الفوز على حساب بيراميدز في بطولة الدوري، مع أهمية المسابقة بالنسبة للاعبين والجماهير، وقيمة استعادة الصدارة من المنافس المباشر، مؤكد أن الفريق يواجه صنداونز في دوري الأبطال بهدف تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال أيمن في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي أن الفوز على بيراميدز له قيمة كبيرة، خاصة أن بطولة الدوري تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين والجماهير، وكان مهما للغاية استعادة الصدارة من المنافس المباشر في الوقت الحالي.

وأشار أيمن أشرف إلى أن الأهلي سيخوض مواجهة صعبة أمام صنداونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، خاصة أنه فريق مميز، بالإضافة إلى ظروف إقامة اللقاء بعد مباراة بيراميدز ورحلة طيران شاقة وتوقيت المباراة مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

وأضاف أيمن أشرف أن الأهلي يلعب دائما على الفوز باللقب وتخطي الظروف الصعبة، مؤكدا أنه يثق في قدرة الفريق على الظهور بشكل مميز والعودة من جوهانسبرج بنتيجة إيجابية، لافتاً إلى أن الفريق لديه طموح كبير في الفوز باللقب للمرة الـ11، والعودة إلى كأس العالم للأندية وأن دوافع اللاعبين متجددة باستمرار للفوز بكل البطولات.

وأكد أيمن أشرف أن خط دفاع الفريق يؤدي المطلوب منه بكل جدية، وهناك منافسة قوية بين الجميع، ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، خاصة مع ظروف الإصابات وغيرها مشيرا إلى أن الفريق كله يضع مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار.

وواصل: "دائما ما يكون هناك تواصل بين اللاعبين في الملعب، وهناك تواصل بيني وبين محمد الشناوي وهو كابتن الفريق وعلاقتنا ممتدة منذ أن تواجدنا في استراحة قطاع الناشئين بالنادي قبل سنوات طويلة وكلنا نتبادل الأدوار في الفريق".

وحرص أيمن أشرف على تقديم التهنئة إلى بيتسو موسيماني المدير الفني بعد تمديد عقده لمدة موسمين قادمين، مؤكداً أنه مدير فني قدير وصاحب بصمة مؤثرة، وكل لاعب بالفريق يسعى لأن يكون عند حسن ظنه متمنياً له التوفيق في قيادة الأهلي نحو المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

واختتم أيمن أشرف تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي مؤكداً أنهم الداعم الأول والسبب الأبرز في كل ما تحقق من إنجازات، وشدد على أن الجيل الحالي يقاتل من أجل إسعادهم بالبطولات.