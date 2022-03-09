اخبار الرياضه

مصدر بـ "كاف" لمصراوي: 5000 مشجع لمباراة الأهلي وصنداونز.. والجماهير سترتدي الكمامة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد سعيد:

أفاد مصدر رسمي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إنهم اعتمدوا 5000 آلاف مشجع لحضور مباراة الأهلي وصندوانز.

ويحل الأهلي ضيفًا يوم السبت المقبل على نظيره صندوانز، بملعب البنك الوطني سوكر سيتي في جوهانسبرج ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الـ 5000 مُشجع هو أقصى عدد وافق عليه الاتحاد الأفريقي لفرق جنوب أفريقيا منذ بداية جائحة فيروس .

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن الاتحاد الأفريقي سيُعلن خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي سيُعقد يوم الجمعة المقبل، عدة إجراءات احترازية منها ارتداء الجماهير للكمامة.

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر صنداونز المجموعة برصيد 7 نقاط.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا