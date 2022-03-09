مصدر بـ "كاف" لمصراوي: 5000 مشجع لمباراة الأهلي وصنداونز.. والجماهير سترتدي الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد سعيد:

أفاد مصدر رسمي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إنهم اعتمدوا 5000 آلاف مشجع لحضور مباراة الأهلي وصندوانز.

ويحل الأهلي ضيفًا يوم السبت المقبل على نظيره صندوانز، بملعب البنك الوطني سوكر سيتي في جوهانسبرج ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الـ 5000 مُشجع هو أقصى عدد وافق عليه الاتحاد الأفريقي لفرق جنوب أفريقيا منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن الاتحاد الأفريقي سيُعلن خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي سيُعقد يوم الجمعة المقبل، عدة إجراءات احترازية منها ارتداء الجماهير للكمامة.

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر صنداونز المجموعة برصيد 7 نقاط.