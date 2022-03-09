الامارات | ألعاب الفيديو تطيح بكرة القدم في أحياء البرازيل الفقيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب الفيديو تطيح بكرة القدم في أحياء البرازيل الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقق لعبة الفيديو "فري فاير" نجاحاً كبيراً في أحياء برازيلية فقيرة، حيث يرغب المراهقون من خلال تحديات يشاركون فيها افتراضياً، ببناء مسيرة مهنية في رياضة تعتمد على الأجهزة الالكترونية ويمكن أن تحقق أرباحاً كبيرة. ولم يُجِب يان أراوجو (15 عاماً) عندما سُئل عن مثله الأعلى في كرة القدم بنيمار أو فينيسيوس جونيور، بل بـ"نوبرو و سيرول"، وهما لاعبان معروفان في لعبة "فري فاير".

وفي بلد بيليه، لم يعد يحلم المراهقون في أن يصبحوا نجوماً في كرة القدم، بل يرغبون في بناء مسيرة مهنية في الرياضة الالكترونية المبنية على مباريات يتنافس فيها لاعبون ويمكن أن تدر ايرادات كبيرة للمحترفين على أعلى المستويات. ويقول يان أراوجو لوكالة (فرانس برس)، وهو يلعب بحماس عبر هاتفه المحمول "أحلم في أن أصبح معروفاً كلاعب في (فري فاير) وأن أساعد أقاربي" مادياً.

ويحدّق أراوجو مرتدياً قميصاً رياضياً أحمر في شاشة هاتفه، ويبدي حماساً كبيراً وهو يلعب وخصوصاً عندما يفوز. ولا تمثل "فري فاير" للفتى المقيم في حيّ ب. سول الفقير الذي يقع على بعد نصف ساعة من وسط برازيليا، مجرّد لعبة عادية، بل منصة يتدرّب من خلالها على تحسين أدائه ليصبح لاعباً محترفاً. وفاز إلى جانب خمسة مراهقين العام الماضي ببطولة "فافيلاز فري فاير" الإقليمية التي تنظمها منظمة "كوفا" غير الحكومية.

و"فري فاير" هي لعبة الكترونية تهبط فيها شخصيات على جزيرة، وتبحث عن أسلحة لتقتل بعضها البعض. وطوّرت شركة فيتنامية عام 2017 اللعبة المستوحاة من أفلام كـ"باتل رويال" و"هانغر غايمز". وكل ما يحتاجه الفتى للعب هو هاتف محمول واتصال سريع بالإنترنت. وتحتل البرازيل والهند والولايات المتحدة صدارة قائمة أكثر البلدان تحميلا للعبة "فري فاير".

ويقول منسّق منظمة "كوفا" في برازيليا كارلوس كامبوس إنّ "المراهقين مولعين بهذه اللعبة". ويظهر استفتاء أجرته مؤسسة "داتا فافيلا" أنّ 96 في المئة من المراهقين الذين يقيمون في هذه الأحياء الفقيرة يرغبون في بناء مسيرة مهنية في الرياضة الالكترونية. ويوضح كامبوس أنّ "هؤلاء المراهقين يدركون أنّ الرياضة الالكترونية تمثّل مهنةً، وهي وسيلة لكسب الأموال".

وحصل الفريق الفائز في النسخة الإقليمية من بطولة "فافيلاز فري فاير" التي شارك فيها ثمانون ألف شخص، على مئة ألف ريال برازيلي (نحو عشرين ألف دولار). لكنّ البطولات لا تمثّل مصدر الإيرادات الوحيد للاعبي "فري فاير"، إذ تتسابق الجهات الراعية للتعامل مع مؤثرين كبرونو "نوبرو" غوميز الذي يتابعه 13 مليون شخص عبر انستغرام، عبر نشر مقاطع فيديو لأدائه مترافقة مع شروحات وتعليقات.

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