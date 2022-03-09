عودة مصطفى فتحي.. كيروس يستدعي ٩ محترفيين لمواجهتي السنغال في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

استدعي الجهاز الفني للمنتخب الوطنى ٩ محترفيين لمواجهتي السنغال في المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم - قطر ٢٠٢٢ .

وجاءت القائمة المستدعاة كالتالى :

" كريم حافظ _ محمد النني _ محمد صلاح _ مصطفى فتحي _ مصطفى محمد _ أحمد حسن كوكا _ أحمد ياسر ريان _ عمر مرموش _ محمود تريزيجيه ".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن المواعيد النهائية لمباراتي مصر والسنغال، في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وبحسب بيان للكاف، تقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال يوم 25 مارس، على استاد القاهرة الدولي، الساعة 9:30.

فيما تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس، على ملعب ديامنيديو بداكار، الساعة 7:00.

وفازت السنغال على مصر، في ياوندي في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بركلات الترجيح 4-2، لتحرز اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخها. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

وهذا اللقب القاري الأول أيضا بالنسبة لجيل النجم ساديو ماني، زميل محمد صلاح في نادي ليفربول، والذي يضم لاعبين يحترف غالبيتهم في أوروبا منهم القائد خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وإدوار مندي حارس تشيلسي وإدريسا غاي لاعب وسط باريس سان جرمان.