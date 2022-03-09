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الامارات | "طلبات" تعلن كريستيانو رونالدو سفيرا لعلامتها التجارية

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «طلبات»؛ منصة توصيل الطعام والبقالة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن كريستيانو رونالدو سفيراً رسمياً لعلامتها التجارية. وقالت الشركة في بيان صحافي إن رونالدو سيشترك مع «طلبات» في عدد من الحملات والأنشطة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستكون بداية حملتها حول «طلبات مارت»؛ متجر التجارة السريعة الذي توفره الشركة لعملائها، وانطلاقاً بفيديو الإعلان الرسمي.

وقال توماسو ردريجز؛ المدير التنفيذي لشركة «طلبات»: نحن في غاية السعادة لتعاوننا مع كريستيانو رونالدو خلال ما سيكون أحد أقوى السنوات في التاريخ لمشجعين كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يواصل رونالدو الدفع نحو المزيد من النجاح والقوة، وإن قصته وقيمه هما مصدر إلهام للكثيرين".

وأعرَب رونالدو عن سعادته بهذا الإعلان، وقال: "بالنسبة لي، أنا و«طلبات» نتشارك العديد من الصفات- فإن الأمر يتعلق بالحفاظ على أفضل هيئة والعمل بشكل أكثر ذكاء داخل وخارج الملعب، والتأكد من أنني في المكان والوقت الصحيح لإحداث أقوى تأثير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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