القمة تشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوز هاما على بيراميدز، بـ3 أهداف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب السلام، ضمن الجولة الثامنة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

وتقدم محمد أفشة للأهلي بعد استغلال خطأ عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، لينفرد بشريف أكرامي ويتخطى علي جبر والحارس ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة الـ46 من عمر المباراة.

وأحرز السولية الهدف الثاني في الدقيقة الـ86 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 93.

وانتزع الأهلى صدارة الدوري بعدما رفع رصيده للنقطة 28 متربعا على القمة بفارق نقطتين عن بيراميدز أقرب ملاحقيه.

وفيما يلي ترتيب الدوري:

جاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الأهلي 28 نقطة من 10 مباريات

2- بيراميدز 26 نقطة من 11 مباريات

3- الزمالك 25 نقطة من 11 مباريات

4- سموحة 23 نقطة من 12 مباريات

5- البنك الأهلي 17 نقطة

6- المصري البورسعيدي 16 نقطة

7- فاركو 16 نقطة

8- فيوتشر 15 نقطة

9- الاتحاد السكندري 14 نقاط

10- الجونة 14 نقطة

11- إنبي 14 نقاط

12- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

13- غزل المحلة 12 نقطة

14- طلائع الجيش 10 نقاط

15- مصر المقاصة 9 نقاط

16- الشرقية للدخان 9 نقاط

17- المقاولون العرب 8 نقاط

18- الإسماعيلي 5 نقاط