أسامة فيصل يكشف لمصراوي تفاصيل ابتعاده عن الملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

أكد أسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي، أن إصابته في العضلة الخلفية تسببت في ابتعاده عن منتخب مصر، مشيرا إلى أنه يسعى للعودة وحجز مكانه مجددا في قائمة "الفراعنة"

وقال أسامة فيصل في تصريحات خاصة لمصراوي: "تعرضت لتمزق في العضلة الخلفية أمام سموحة في فبراير الماضي، وخضعت للعلاج بعدها".

وأضاف: "منذ حوالي أسبوعين انتظمت في التدريب، لكن تجددت الإصابة ذاتها في مكان آخر بنفس الساق".

وتابع: "أخضع للعلاج مجددا وخلال أيام سأعود للتدريبات بإذن الله".

وعن وضعه مع المنتخب قال: "اختارني (كارلوس) كيروش لقائمة المنتخب في كأس العرب، لكن بعد ذلك لم يتواصل معي أحد".

وأتم: "الإصابة أبعدتني عن الصورة، وسأحاول مجددا لأستعيد مركزي مرة أخرى".