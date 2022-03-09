سفير مصر في جنوب أفريقيا يوضح حالة الحضور الجماهيري في مباراة صنداونز والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا، أن مباراة الأهلي ومضيفه صنداونز في دوري أبطال أفريقيا لن تشهد حضورا جماهيريا إلا في حالة صدور قرار رسمي من الحكومة هناك، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على صنداونز في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل.

وقال الفاضلي في تصريحاته لبرنامج "في الملعب وانت سايق" على إذاعة "ميجا اف ام": "مباراة صنداونز والأهلي تحظى باهتمام إعلامي كبير، حيث أنها بمثابة نهائي مبكر".

وأضاف: "حتى الآن لا يوجد قرار رسمي بخصوص حضور الجماهير في المباراة، لأن منع المشجعين يندرج تحت الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد".

وتابع: "أتوقع أن يكون هناك خطابا رسميا لرئيس الجمهورية، والقرار النهائي بحضور الجماهير من عدمه سيصدر يوم الجمعة المقبل، خاصة أن هناك أنباء تتردد عن حضور الجماهير".

وواصل: "توجد الآن 800 إصابة بفيروس كورونا في اليوم الواحد، وهذا عدد بسيط خاصة وأن الإصابات كانت تصل 32 ألف في اليوم".

واستمر: "أحيانا تشهد أيام الخريف أمطارا خفيفة، لكنني لا أتوقف أمطار يوم المباراة".

واختتم حديثه قائلا: "أتمني من اللاعبين الفوز وهز شباك صنداونز، وأن يكون لديهم الإصرار والعزيمة اللازمة للفوز".