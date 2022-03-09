كيروش يعلن استعدعاء 9 محترفين استعدادًا للسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، استدعاء تسعة محترفين من أجل خوض مباراتي السنغال في إطار تصفيات كأس العالم والمؤهلة لمونديال قطر 2022.

وجاء إعلان كيروش عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، وجاءت كالتالي:

- محمد صلاح (ليفربول)

- كريم حافظ (مالاتيا سبور)

- محمد النني (آرسنال)

- مصطفى فتحي (التعاون)

- مصطفى محمد (جالاتا سراي)

- أحمد حسن "كوكا" (قونيا سبور)

- أحمد ياسر ريان (ألاتاي سبور)

- عمر مرموش (شتوتجارت)

- محمود حسن "تريزيجيه" (إسطنبول باشاك شهير)

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى في القاهرة وتحديدًا على ملعب "استاد القاهرة" يوم 25 مارس الجاري، في المقابل ستقام مباراة الإياب في السنغال يوم 29 من الشهر الجاري.