مرتضى منصور يوجه رسالة للوداد.. ويطمئن جماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

رحب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ببعثة فريق الوداد البيضاوي المغربي، التي تصل القاهرة اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الفريق الأبيض.

وقال مرتضى منصور في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "كل الترحيب بفريق الوداد المغربي في بلده الثاني مصر ضيوفا أعزاء".

منصور وجه رسالة لمشجعي الزمالك قال فيها إن لاعبي الفريق الأبيض في عزلة تامة عن "الأحداث المتعمدة"، دون أن يكشف عن المقصود بهذه الأحداث.

وأتم رئيس الزمالك: "كل الدعم للاعبين وللجهاز الفني والإداري والطبي، وسينصرهم الله في مباراة الجمعة ليسعدوا الملايين من الجماهير المحترمة المؤدبة المتحضرة".

ومن المقرر أن يحل الوداد ضيفا على الزمالك، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الوداد يحتل وصافة المجموعة برصيد 6 مباريات من 3 مباريات، بفارق نقطة خلف بترو أتلتيكو الأنجولي صاحب الصدارة، فيما جمع الزمالك نقطتين يحتل بهما المرتبة الثالثة.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في الجولة الثالثة انتهى بفوز الوداد على أرضه بنتيجة (3-1).