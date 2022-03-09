صحفية إنجليزية: حيرة في أستون فيلا بسبب تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، وجود حالة من الحيرة لدى ستيفين جيرارد المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي بشأن مستقبل اللاعب المصري محمود حسن "تريزيجيه".

وبحسب ما ذكرته صحيفة برمنجهام ميل الإنجليزية، فإن جيرارد يرغب في إبرام صفقات قوية للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مما يجعله مجبرًا على توفير الكثير من الأموال.

وأوضحت الصحيفة، أن تألق تريزيجيه الحالي مع نادي باشاكشهير التركي وتسجيله لأربعة أهداف وصناعة واحد خلال خمس مباريات، زاد من حيرة جيرارد بشأن مستقبل اللاعب المصري.

وقالت الصحفية: "أستون فيلا لا يرى أن بإمكانه جني الكثير من الأموال إذا قام ببيع تريزيجيه، خاصة أنهم تعاقدوا معه من قاسم باشا التركي مقابل تسعة ملايين يورو".

وأوضحت: "تريزيجيه عقده مع أستون فيلا ينتهي في صيف 2023، وبالتالي فإن الصيف القادم هو آخر فرصة للفريق لبيعه بمقابل مادي، وإلا سيكون له الحق في التوقيع لأي نادِ مجانًا بداية من يناير القادم، أو تجديد تعاقد مع الفريق الإنجليزي".

الجدير بالذكر أن تريزيجيه انتقل إلى باشاكشهير معارًا مطلع فبراير الماضي بعدما شارك مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، عقب عودته من فترة إصابة طويلة بسبب قطع في الرباط الصليبي.