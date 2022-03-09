الامارات | "غراند سلام أبوظبي للجودو" أكتوبر المقبل.. والعراق أول المشاركين

شكرا لقرائتكم خبر عن "غراند سلام أبوظبي للجودو" أكتوبر المقبل.. والعراق أول المشاركين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الاتحاد الدولي للجودو إقامة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو من21 إلى 23 أكتوبر المقبل بدلا من شهر نوفمبر القادم. وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أن ما يشجع على مواصلة استضافة البطولة الدولية التي تقام في 5 عواصم عالمية من بينها أبوظبي البنية التحتية الرياضية المميزة في الامارات، فضلا عن عوامل الجذب السياحي التي تتمتع به الدولة.

وقال: "ساهمت هذه المقومات في استضافة العاصمة أبوظبي للعديد من الأحداث الرياضية العالمية وهو الهدف الذي نسعى إليه دائما، والفترة القادمة ستشهد بدء العمل من أجل الإعداد للبطولة بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الدائم في نجاحات الاتحاد". وفي السياق نفسه تقدم الاتحاد العراقي للجودو بطلب المشاركة في نسخة أبوظبي جراند سلام المقبلة، لتكون أولى الدول المتقدمة للمشاركة في هذا الحدث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news