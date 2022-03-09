شاهد.. كريستيانو رونالدو يدخل عالم البقالة والديليفري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل غير معتاد لعشاقه،بعيدا عن الملاعب.



رونالدو ظهر في مقطع فيديو وهو يرتدي قميصا غريبا، يشبه زي عمال توصيل السلع الغذائية.

ويتعلق الامر بانضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لحملة إعلانية جديدة، مرتبطة بالجماهير العربية، والمقيمين في الوطن العربي، بعدما استعانت به إحدى الشركات المتخصصة في مجال توصيل الطعام ليصبح سفيراً رسمياً لعلامتها التجارية.

ومن خلال هذا التعاون، سيكون رونالدو متواجدا في عددا من الحملات والأنشطة لطلبات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستضيف منطقة الشرق الأوسط لأول مرة كأس العالم، عندما يقام أواخر العام الجاري في قطر.