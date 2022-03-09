اخبار الرياضه

قمة نارية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. تعرف على مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 9 مارس 2022، عدداً من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم، في مقدمتها قمة وباريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي ، واليت ستقام مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ونستعرض لكم مباريات ومواعيدها والقنوات الناقلة :

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد X باريس سان جيرمان – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي X سبورتنج لشبونة – 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس X آينتراخت فرانكفورت – 7.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

بورتو X ليون – 7.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

الممتاز

غزل المحلة X فيوتشر – 3 عصرًا

طلائع الجيش X المصري – 5.30 مساء

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا