قمة نارية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. تعرف على مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 9 مارس 2022، عدداً من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم، في مقدمتها قمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، واليت ستقام مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ونستعرض لكم مباريات ومواعيدها والقنوات الناقلة :

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد X باريس سان جيرمان – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي X سبورتنج لشبونة – 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس X آينتراخت فرانكفورت – 7.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

بورتو X ليون – 7.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

الدوري المصري الممتاز

غزل المحلة X فيوتشر – 3 عصرًا

طلائع الجيش X المصري – 5.30 مساء