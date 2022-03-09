المدعي العام السويسري يطالب بسجن ناصر الخليفي 28 شهراً

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مكتب المدعي العام السويسري طالب، أمس الثلاثاء، بسجن ناصر الخليفي، رجل الأعمال القطري ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، 28 شهراً، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك 35 شهرا، في محاكمة استئناف ضمن سياق قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

وفي الـ 30 من أكتوبر 2020، برّأ القضاء السويسري فالك والخليفي، إلا أن الادعاء العام استأنف قرار المحكمة ليفتتح الفصل الثاني من المحاكمة الذي يستمر حتى الخميس.

وبحسب ما ذكرت وكالة "إيه تي اس كيستون"، فقد أنشأ الخليفي وفالك "ترتيبا فاسدا"، وفق قرار القاضي، في حين يعمل القضاء السويسري منذ عام 2015 على سلسلة من الفضائح التي تهز كرة القدم العالمية ولكن من دون إصدار سوى قرارات تتعلق بغرامات.

وفي الجزء الأكثر شهرة من القضيتين اللتين أعيد النظر فيهما منذ الاثنين من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا، أُتهم الرجلان بإبرام اتفاق خلف ظهر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبـ"إدارة غير عادلة" يعاقب عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات.

,قدرت المحكمة خلال المحاكمة الأولى أن فالك قد استثمر دعمه لقناة "بي إن" مقابل فيلا فاخرة تم شراؤها له مقابل 5 ملايين يورو في نهاية عام 2013 من قبل شركة مملوكة لفترة وجيزة من الخليفي.

وطلب الأمين العام السابق للفيفا مساعدة الخليفي في تمويل شراء الفيلا، قبل أشهر قليلة من التوقيع في أبريل 2014 على عقد بين مجموعة "بي إن" وهيئة كرة القدم بشأن حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط.

ووصف القضاة في حكمهم المدني التمويل بالـ"رشوة" لشراء الفيلا، لكن في القضايا الجنائية لم تتمكن المحكمة من إدانة "الفساد الخاص"، عقب سحب الفيفا شكواه في يناير/كانون الثاني 2020 بعد اتفاق مع الخليفي لم يتم الإعلان عن شروطه.

وبقيت تهمة "الإدارة غير العادلة"، الأمر الذي يتطلب إثبات أن الاتفاق بين الرجلين أضر بالفيفا. ومع ذلك "لا شيء يشير إلى أن الفيفا كان بإمكانه الحصول على عقد أكثر فائدة" من ذلك الموقع مع مجموعة "بي إن" مقابل 480 مليون دولار لمونديالي 2026 و2030، أي 60 بالمئة أكثر من العقد الموقع للحصول على حقوق مونديالي 2018 و2022، بينما كانت المجموعة القطرية الوحيدة في المنافسة، كما حكمت المحكمة.

ووصفت المدعية في مذكرتها الثلاثاء حجة العقد لصالح الفيفا بأنها "مجرد تكهنات"، وطالبت بالتالي بإدانة الخليفي وفالك. ومن المقرر أن تستمر جلسة الاستماع الأربعاء بتقديم مذكرات الدفاع.