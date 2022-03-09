منافس الأهلي.. لاعب صنداونز يساهم في 3 أهداف بعد عودته من إصابة "الصليبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

ساهم ليبوهانج مابوي، لاعب صنداونز، في 3 من أهداف فريقه في فوزه (6-0) على ماثايثاي ببطولة كأس جنوب أفريقيا، في أول مباراة يخوضها بعد عودته من غياب طويل بسبب إصابة في الرباط الصليبي.

ليبوهانج مابوي (27 عاما) تعرض لقطع في الرباط الصليبي في شهر يوليو 2021، مما تسبب في غيابه عن المباريات لمدة تزيد عن 250 يوما.

وعاد مابوي للملاعب بمشاركته بديلا أمام ماثايثاي أمس الثلاثاء، حيث دخل في الدقيقة 69 وصنع الهدف الرابع بعد 3 دقائق فقط من نزوله، فيما سجل الهدف الخامس في الدقيقة 84، ثم قدم تمريرة حاسمة جاء منها الهدف السادس في الدقيقة 88.

وتأتي عودة مابوي قبل المباراة المرتقبة بين صنداونز مع الأهلي، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل.

رولاني موكوينا، المدرب المساعد في صنداونز، أشاد بالمهاجم مابوي العائد بقوة، وقال لموقع ناديه بعد المباراة: "كان من الرائع أن نرى ليبو مابوي يعود من إصابة طويلة الأمد، ليس فقط العودة، ولكن القدرة على تقديم المساعدة للفريق".

وتطرق موكوينا للحديث عن مباراة الأهلي، وقال إنه تم تسجيل المباراة التي فاز بها "المارد الأحمر" على بيراميدز بثلاثية دون رد، أمس الثلاثاء، في الدوري المصري، لدراسة النقاط الفنية قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.