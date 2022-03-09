بعثة الأهلي تصل جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

وصلت بعثة الفريق بالنادي الأهلي مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا استعدادا لخوض مباراة صنداونز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الأولى التي تضم كل من الهلال والمريخ السودانيين.

وضمت قائمة الأهلي التي سافرت إلى جنوب إفريقيا كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.

وكان أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق قد أعلن سلبية مسحة بعثة الفريق، مع التأكيد على استمرار التزام الإجراءات الاحترازية خلال الرحلة.

جدير بالذكر أن الأهلي يتقاسم المركز الثاني مع المريخ السوداني برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يتصدر صنداونز جدول المجموعة برصيد 7 نقاط، أما الهلال السوداني فيتذيل الترتيب بنقطة واحدة.