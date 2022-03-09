مدرب الوداد السابق لمصراوي: الزمالك كان عاجزًا في الذهاب.. لكن عادة ما ينتصر على أرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود حمدي:

أكد فوزي البنزرتي المدير الفني السابق لنادي الوداد المغربي، صعوبة المواجهة التي ستجمع الفريق مع فريق الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره الوداد يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال البنزرتي في تصريحات خاصة لمصراوي: "كفة الزمالك أرجح من الوداد بحكم خوض المباراة في القاهرة ووسط جماهيره، عادة ما يخسر الزمالك في مبارياته خارج ملعبه أمام فرق المغربي العربي ثم يعود لتحقيق الفوز على ملعبه".

وأضاف: "الزمالك كان في حاجة لتغيير المدرب، لقد تابعت مباراة الجولة الماضية والفريق ظهر عاجز تكتيكًا أمام الوداد الذي تفوق وسيطر على المباراة".

وتابع مدرب الوداد السابق: "بالطبع تغيير المدير الفني وتحقيق الانتصار في الدوري المحلي سيمنح الزمالك دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الوداد، خاصة أن الزمالك يمتلك عناصر مميزة للغاية".

وشدد البنزرتي على أن الزمالك يفتقد كثيرًا للاعب الوسط التونسي، فرجاني ساسي الذي كان يجيد الخروج بالكرة ونقل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الهجومية، حسبما وصف.

وفسر البنزرتي أسباب عدم ظهور المغربي محمد أوناجم بشكل مميز مع الزمالك على مقارنة بفترته مع الوداد، بقوله: " اللاعب يفتقد الثقة بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي، وكذلك لمنحه 20 أو 25 دقيقة كل مباراة".

وأكد مدرب الوداد السابق أن قرار الزمالك بالتعاقد مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا قرار صائب، وأنه يعرفه جيدًا منذ مواجهة الزمالك أمام النجم الساحلي في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية موسم (2014-2015) حين تأهل النجم الساحلي بنتيجة (5-4) بمجموع المباراتين وتوج باللقب على حساب أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا.

ويتصدر نادي بترو أتلتيكو الأنجولي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط يليه الوداد برصيد 6 نقاط ثم الزمالك بنقطتين ويليه ساجرادا الأنجولي بنقطة وحيدة بعد مرور ثلاث جولات.