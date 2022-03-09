"ظاهرة جديدة".. فينجر يتحدث عن مفاوضات التجديد لصلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينجر، المدير الفني الأسبق لفريق آرسنال، عن مفاوضات التجديد بشأن محمد صلاح نجم ليفربول مع ناديه الإنجليزي.

وقال فينجر في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الأربعاء، :"هناك ظاهرة جديدة قد تدفع ملاك نادي ليفربول إلى إعادة النظر بشأن مفاوضاتهم مع محمد صلاح".

وأضاف :"لنرى إدين دزيكو وما يقوم به وهو في عمر الـ36 عامًا، ليفاندوفيسكي يبلغ من العمر 33 عامًا ثم ميسي ورونالدو يبلغان 34 و37 عامًا".

وتابع :"إذا كنت محظوظًا بما يكفي ستواصل مسيرتك بدون إصابات طويلة هنا يمكنك اللعب لفترة طويلة".

وأكمل فينجر تصريحاته :"لا توجد ذروة في منتصف العشرينيات، الميزة الهائلة في أوائل الثلاثينيات، في منتصف الثلاثينيات يمكن للاعب أن يرى الأشياء بطريقة صحيحة بعد أن تعلم في حياته المهنية، يمكنه أن يكون أفضل لاعبًا، لا يوجد سقف للعمر".

وأنهى أسطورة آرسنال التدريبية :"الأمر مختلف بالنسبة للأندية، هم يعتقدون أننا لا نوقع مع لاعب يبلغ من العمر 33 عامًا لأننا لا نستطيع بيعه بعد الآن".

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، حيث شهدت الفترة الماضية وجود مفاوضات بين إدارة النادي الإنجليزي والنجم المصري حول تجديد العقد.

وكشف صلاح أنه لا يمانع من الاستمرار مع ليفربول في الفترة المقبلة بشرط تحسين راتبه الأسبوعي، حيث أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن النجم المصري يسعى للحصول على ضعف راتبه، إلا أن إدارة "الريدز" ترفض مطالب صلاح من الناحية المادية.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، ليصبح صاحب الـ29 عامًا من أهم لاعبي الفريق في المواسم الماضية، حيث وصل أهداف "مو" 152 هدفًا في 237 مباراة بكافة المسابقات.