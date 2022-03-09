الامارات | ليفاندوفيسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية بأسرع "هاتريك" في الشامبيونز ليج.

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفيسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية بأسرع "هاتريك" في الشامبيونز ليج. والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة بايرن ميونيخ الألماني ورد بول ساليسبورج النمساوي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم رقما قياسيا غير مسبوق في البطولة الأوروبية الأهم، حيث سجل روبيرت ليفاندوفيسكي " أسرع "هاتريك" في

تاريخ البطولة، خلال المباراة التي انتهت في صالح بايرن ميونيخ 7 / 1.

وتمكن الهداف البولندي من تسجيل 3 أهداف خلال 11 دقيقة فقط، اعتبارا من الدقيقة 12 إلى الدقيقة 23 من اللقاء، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه، ويحطم الرقم التاريخي السابق الذي كان قد سجله اللاعب الإيطالي ماركو سيموني لصالح ميلان في شباك روزينبرج

النرويجي عام 1996، حينما سجل سيموني "الهاتريك " في أول 24 دقيقة من اللقاء.

وذكرت شوبكا "أوبتا" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن ليفاندوفيسكي تفوق أيضا على مواطنه أركاديوز ميليك مهاجم نابولي السابق الذي سجل "هاتريك" لفريقه في الشوط الأول أمام جينك البلجيكي، في الدقائق 3 و 26، و38 في ختام دور المجموعات لدوري

أبطال أوروبا عام 2019.

الجدير بالذكر ان روبيرت ليفاندوفيسكي ارتبط اسمه بالعديد من الإنجازات أبرزها جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي موسم 2020/ 2021، وجائزة الفيفا لأفضل لاعب نفس الموسم، والكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2020، أفضل هداف في العالم من

الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في عامي 2015، و 2020، أفضل لاعب في أوروبا موسم 2019، جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم 2020.

وسبق للنجم البولندي ليفاندوفيسكي تحطيم العديد من الأرقام القياسية في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم أبرزها تسجيل 5 أهداف لبايرن ميونيخ في شباك فولفسبورج في سبتمبر من عام 2015 خلال 9 دقائق فقط وهو رقم قياسي تاريخي لم يحققه أي لاعب

في مسيرة كرة القدم. كما أنه سبق له وأن سجل 4 أهداف " سوبر هاتريك" لفريقه السابق بوروسيا دورتموند في المباراة التي فاز فيها على ريال مدريد الاسباني 4 / 1 في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا في ابريل من عام 2013.

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