أبرز تصريحات أسطورة مانشستر يونايتد حول خسارة ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

رفض ريو فرديناند أسطورة دفاع فريق مانشستر يونايتد السابق تصريحات المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن خسارة فريقه أمام إنتر ميلان.



وخسر ليفربول بهدف دون رد أمام إنتر ميلان ليتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز ذهابا 2-0 في إيطاليا.

وقال فرديناند في تصريحات خلال تعليقه على أحداث المباراة في قناة "بي تي سبورت" البريطانية: "ليس في هذه المرحلة من الموسم يمكن تقبل الخسارة، حين أنظر للفترة التي كنت ألعب خلالها، كانت الحالة والزخم لهما أهمية كبيرة في تلك المرحلة من الموسم"،وفقا للعين.

وأكمل: "خسارة أي مباراة كانت تعني بداية إلقاء الشكوك في ذهنك كفريق، وأنت كفريق منافس على أكثر من بطولة في حاجة لكامل ثقتك وأنت تضغط على دواسة الوقود".

وجاء تصريح فيرديناند المتوج بدوري أبطال أوروبا 2008 مع مان يونايتد، تعليقاً على مقولة صلاح بأن الخسارة من إنتر ميلان جيدة طالما فريقه تأهل للدور المقبل، وطالما الخسارة ليست في صراع الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانبها علقت نجمة إنجلترا وليفربول السابقة فارا ويليامز على تصريحات صلاح بالرفض أيضاً بقولها: "هذا ليس حقيقي".

يورجن كلوب مدرب ليفربول كان له وجهة نظر مقاربة لتصريحات صلاح، حيث قال عقب اللقاء: "لقد خسرنا المباراة الصحيحة".

وتأتي تصريحات المو وكلوب لتؤكد أن ليفربول بالفعل خسر، ولكن الهزيمة لم يكن لها تأثير على مشوار الفريق في البطولة.

وشدد كلوب على أن: "بيتر كراوفيتز - مساعده في ليفربول - دوماً يقول إن فن كرة القدم أن تخسر المباريات الصحيحة، ولكني لازلت أكره الخسارة، ولكن لو هناك نوع واحد من الهزائم المقبولة فهو تلك الهزيمة لأننا تأهلنا".

وخوفاً من الانتقادات حول تقبله للخسارة أوضح كلوب: "لكني لست سعيداً بالخسارة، أنا سعيد بالتأهل، لأننا نعلم منذ سحب القرعة أننا سنواجه خصما صعبا".