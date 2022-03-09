الامارات | الأهلي المصري يجدد عقد مدربه موسيماني.. تعرف إلى الراتب الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يجدد عقد مدربه موسيماني.. تعرف إلى الراتب الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لعامين مقبلين.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا قال فيه: «انطلاقًا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمةً للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادي عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي».

وذكر البيان: «قام المدير الفنى للأهلي ومعاونوه بالتوقيع على العقود الجديدة، وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية».

وعلى الرغم من أن بيان الأهلي لم يشر إلى الراتب الذي سيتقاضاه موسيماني، الإ أن مصادر داخل النادي كشفت أن الراتب الشهري لموسيماني سيصبح 150 ألف دولار بدلا من 120 ألف دولار، وفي الموسم المقبل سيكون 180 ألف دولار، ويزيد في الموسم بعد المقبل 20 ألف دولار ليصبح 200 ألف دولار.

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