الامارات | الأهلي يقتنص صدارة الدوري المصري ويتفرغ للدفاع عن اللقب الإفريقي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقتنص صدارة الدوري المصري ويتفرغ للدفاع عن اللقب الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتنص الاهلي صدارة الدوري المصري لكرة القدم بفوز عريض على ضيفه والمتصدر السابق بيراميدز 3-صفر الثلاثاء في مباراة مؤجلة من منافسات المرحلة الثامنة.

سجل للاهلي محمد مجدي "افشه" (47)، والبديل عمرو السولية (86) في أول أهدافه هذا الموسم، ومحمد شريف (90+3).

وتقدم الاهلي إلى المركز الاول مع 28 نقطة، فيما تراجع بيراميدز الذى تلقى الخسارة الاولى له هذا الموسم للمركز الثاني متأخراً بفارق نقطتين.

وتحضر الأهلي بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه القاري أمام مضيفه صندوانز الجنوب إفريقي السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة، فرمل سيراميكا كليوباترا مسيرة ضيفه سموحة الرابع بعدما فرض عليه التعادل الايجابي 1-1 على ملعب المقاولون العرب.

تقدم سيراميكا عبر باسم مرسي (39 من ركلة جزاء)، وعادل سموحة بفضل المغربي عبد الكبير الوادي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين محمد كوكو (45+2).

ولم يذق سيراميكا طعم الفوز للمباراة الثامنة، وذلك منذ فوزه على البنك الاهلي بهدف نظيف في المرحلة الرابعة في نوفمبر الماضي.

ورفع سموحة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، فيما يحتل سيراميكا المركز الثاني عشر مع 13 نقطة.

وفي مباراة ثانية من المرحلة ذاتها، حقق ايسترن كومباني فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه انبي 2-1 على ملعب بتروسبورت.

سجل هدفي الفائز عماد ميهوب (32) وأحمد أمين "اوفه" (74) وللخاسر مصطفى شلبي (59 من ركلة جزاء)، فيما اهدر زميله ابراهيم يحيى ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 73 تصدى لها الحارس سعيد "بوسكا".

وتقدم ايسترن كومباني للمركز السادس عشر مع 9 نقاط، فيما تجمد رصيد انبي عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

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