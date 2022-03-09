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ما هوموعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هوموعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يستكمل الاتحاد رحلة حفاظه على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خسارته أمام الهلال 1-2، الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة.

 

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقية الشباب الذي سيصطدم به في الجولة القادمة.

 

يستضيف فريق الشباب على ملعبه نظيره الاتحاد في الجولة 24 من الدوري السعودي، مساء يوم الأحد 13 مارس/ آذار الحالي.

 

 

وتنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 بتوقيت أبوظبي.

 

 

تبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

 

جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

 

الاتحاد - 54 نقطة

الشباب - 46 نقطة

النصر - 44 نقطة

الهلال - 43 نقطة

ضمك - 36 نقطة

 

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي موسم 2021-2022

 

أوديون إيجالو - الهلال - 16 هدفا

رومارينيو - الاتحاد - 14 هدفا

أندرسون تاليسكا - النصر - 14 هدفا

لياندر تاوامبا - التعاون - 13 هدفا

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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