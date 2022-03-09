ما هوموعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يستكمل الاتحاد رحلة حفاظه على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خسارته أمام الهلال 1-2، الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة.



ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقية الشباب الذي سيصطدم به في الجولة القادمة.

يستضيف فريق الشباب على ملعبه نظيره الاتحاد في الجولة 24 من الدوري السعودي، مساء يوم الأحد 13 مارس/ آذار الحالي.

وتنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

الاتحاد - 54 نقطة

الشباب - 46 نقطة

النصر - 44 نقطة

الهلال - 43 نقطة

ضمك - 36 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي موسم 2021-2022

أوديون إيجالو - الهلال - 16 هدفا

رومارينيو - الاتحاد - 14 هدفا

أندرسون تاليسكا - النصر - 14 هدفا

لياندر تاوامبا - التعاون - 13 هدفا