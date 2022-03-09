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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هوموعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
يستكمل الاتحاد رحلة حفاظه على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خسارته أمام الهلال 1-2، الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة.
ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقية الشباب الذي سيصطدم به في الجولة القادمة.
يستضيف فريق الشباب على ملعبه نظيره الاتحاد في الجولة 24 من الدوري السعودي، مساء يوم الأحد 13 مارس/ آذار الحالي.
وتنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 بتوقيت أبوظبي.
تبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.
جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022
الاتحاد - 54 نقطة
الشباب - 46 نقطة
النصر - 44 نقطة
الهلال - 43 نقطة
ضمك - 36 نقطة
جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي موسم 2021-2022
أوديون إيجالو - الهلال - 16 هدفا
رومارينيو - الاتحاد - 14 هدفا
أندرسون تاليسكا - النصر - 14 هدفا
لياندر تاوامبا - التعاون - 13 هدفا