تعرف على أول تعليق لكلوب ومحمد صلاح على أداء ليفربول "الهزيل" أمام الإنتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه استحق التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته 1-صفر أمام عشرة لاعبين من إنتر ميلان يوم الثلاثاء، لكن المدرب الألماني لم يكن سعيدا بالطريقة "الهزلية" التي أنهى بها فريقه الهجمات.



وتأهل ليفربول بفوزه 2-1 في النتيجة الإجمالية لكن فريق كلوب أضاع عددا من الفرص في مباراة الإياب، حيث سدد جويل ماتيب برأسه في العارضة كما سدد محمد صلاح مرتين في القائم.

وحسم إنتر انتصاره بهدف من تسديدة رائعة من لاوتارو مارتينيز في الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 62، وهي نتيجة وضعت حدا لسلسلة انتصارات ليفربول في سبع مباريات متتالية بالبطولة لكن كلوب قال إنها كانت مباراة يمكن أن يتحمل فريقه خسارتها.

وأبلغ كلوب الصحفيين "الأمر ليس وكأنني أحلق فوق القمر.. أنا سعيد حقا لأننا تأهلنا، لأننا عندما رأينا القرعة قلنا 'حسنا، هذه مباراة صعبة'. لكننا تأهلنا على مدى مباراتين وأعتقد أننا نستحق ذلك.

"إنها 'لو' كبيرة ولكن لو استخدمنا الفرص التي أتيحت لنا من الركلات الثابتة والمواقف الأخرى - كانت الطريقة التي أهدرنا بها الفرص هزلية بعض الشيء - ففي النهاية كان بإمكاننا الفوز".

وأضاف المدرب الألماني "لكن الشيء الوحيد الذي أهتم به هو أننا تأهلنا عن استحقاق".

وقال صلاح إنه يأمل في تعويض الفرص التي أضاعها.

وأبلغ صلاح، الذي سجل 27 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، محطة بي.تي سبورت "لقد سددت في القائم مرتين، لا بأس ربما أسجل ثلاثية في المباراة التالية. لا أهتم كثيرا بذلك عندما يتأهل الفريق.

"هذه مباراة جيدة للتعلم منها، من المهم دائما الفوز ولكن في بعض الأحيان، مثل مباراة الليلة، تسدد في القائم مرتين وتهدر الفرص. الشيء الجيد هو أنها ليست مباراة في الدوري وأننا تأهلنا".