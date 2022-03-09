تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 9 مارس/ آذار 2022، عدة مباريات هامة في المسابقات الأوروبية والعربية.



وتستكمل اليوم منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

سيكون ريال مدريد في مهمة صعبة من أجل العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حين يلاقي باريس سان جيرمان.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1"، ويعلق عليها المغربي جواد بدة.

يتوقع أن يكون مانشستر سيتي في مهمة سهلة، عندما يستضيف نظيره البرتغالي سبورتنج لشبونة، على ملعب "الاتحاد"، في دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وستبث مباراة مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة على الهواء مباشرة عقب قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

يسعى فريق الترجي لإنهاء سلسلة النتائج السلبية التي يعيشها مؤخرا، عندما يواجه نظيره البنزرتي، الأربعاء، في قمة الجولة العاشرة من الدوري التونسي.

وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة الثانية عصرا بتوقيت تونس، الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وفي ظل غياب النقل التلفزيوني سيتم نقل المباراة على القناة الرسمية للترجي التونسي على موقع "يوتيوب".

يواجه فريق النجم الساحلي، نظيره الاتحاد المنستيري في واحدة من أبرز مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري التونسي.

المباراة ستبدأ في تمام الساعة الثانية عصرا بتوقيت تونس، الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

ويتوقع أن يقوم النجم الساحلي بنقل المباراة على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

يستقبل فريق الصفاقسي نظيره اتحاد بن قردان في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري التونسي.

المواجهة ستنطلق في تمام الساعة الثانية عصرا بتوقيت تونس، الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

ولم يعرف حتى الآن الجهة التي ستقوم بنقلها المباراة تلفزيونيا على الهواء مباشرة.

يحل فريق الإفريقي ضيفا ثقيلا على مستقبل سليمان في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري التونسي.

هذه المباراة ستبدأ في تمام الساعة الثانية عصرا بتوقيت تونس، الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وفيما يخص هذه المباراة، فإنه لم يعرف حتى الآن الجهة التي ستقوم بنقلها تلفزيونيا على الهواء مباشرة.