الامارات | إيقاف تميمة فريق كرة قدم مباراة واحدة بسبب سلوك مثير للفزع

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تميمة فريق كرة قدم مباراة واحدة بسبب سلوك مثير للفزع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد ولاية ميناس جيرايس لكرة القدم، أمس، إيقاف تميمة أتليتيكو مينيرو حامل لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم مباراة واحدة بسبب سلوك مثير للفزع خلال مواجهة كروزيرو في قمة المدينة في مطلع الأسبوع.

ولقب أتليتيكو هو الديك وكانت تميمة الفريق وراء المرمى عندما افتتح كروزيرو التسجيل في الدقيقة 70 من المباراة التي أقيمت يوم الأحد باستاد مينيراو.

وركض على الفور لمنع أحد لاعبي كروزيرو من الاحتفال أمام الجماهير، وألقى بذراعه لمنعه.

وقال اتحاد كرة القدم في ولاية ميناس جيرايس إن الحركة كانت مثيرة للفزع وقرر إيقاف التميمة عن مباراة أتليتيكو القادمة على أرضه أمام أتليتيكو كالدينسي في 19 مارس.

وأضاف الاتحاد في البيان أن "من الضروري اعتماد أساليب تربوية لوقف الممارسات المماثلة" في المستقبل.

وفاز أتليتيكو بالمباراة 2-1 بفضل هدف في اللحظات الأخيرة لكنه لم يعلق على سلوك التميمة.

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