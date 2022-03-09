رسميا.. الأهلي يعلن التجديد لموسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أعلن النادي الأهلي عن تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لمدة موسمين قادمين.

وأصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني، يؤكد خلاله استمرار المدرب الجنوب أفريقي مع القلعة الحمراء، لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي.

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي:

انطلاقًا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمةً للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادى عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي.

وقام المدير الفنى للأهلى ومعاونوه بالتوقيع على العقود الجديدة، وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية.

ووصلت بعثة النادي الأهلي قبل قليل مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى جنوب أفريقيا، لخوض مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن في بطولة الدوري الممتاز.