ليفربول يتأهل رغم الهزيمة من إنتر وبايرن ميونخ يكتسح سالزبورغ بسداسية

خطف نادي ليفربول بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام ضيفه إنتر ميلان 1-صفر، وسجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية وقاد بايرن ميونخ للتأهل عقب الفوز بسباعية على ضيفه سالسبورغ النمساوي.



وجاء هدف الفوز لإنتر ميلان في الدقيقة 62، وسجله المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز. وكان ليفربول تغلب على الإنتر 2-صفر ذهابا، وبذلك يتأهل النادي الإنجليزي بفوزه بنتيجة إجمالية 2-1.



وأظهر إنتر ميلان إصرارا شديدا على العودة في النتيجة وانتزاع بطاقة التأهل، وكان الأخطر في الجانب الهجومي لفترات طويلة خاصة في الشوط الأول.



وكذلك صنع ليفربول العديد من الفرص سعيا لتعزيز تقدمه، لكنه عانى من التماسك الدفاعي لإنتر ميلان، كما عانده الحظ في أكثر من مناسبة، خاصة عندما تصدى القائمان لكرتين خطيرتين من النجم المصري محمد صلاح.



وفي ميونخ، سجل القناص البولندي ليفاندوفسكي 3 أهداف في أول 23 دقيقة، ليصبح صاحب أسرع "هاتريك" في تاريخ دوري أبطال أوروبا.



وكسر ليفاندوفسكي الرقم القياسي لماركو سيموني الذي أحرز 3 أهداف في 24 دقيقة، خلال مباراة ميلان مع روزنبرف في دوري أبطال أوروبا عام 1996.



واحتاج ليفاندوفسكي إلى 12 دقيقة فقط لافتتاح التسجيل للنادي البافاري من ضربة جزاء، ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21 من ضربة جزاء أخرى.



ونال ليفاندوفسكي لقب هاتريك في الدقيقة 23 بتسجيله الهدف الثالث، وتكفل سيرج غنابري بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 31، قبل أن يحرز توماس مولر الهدف الخامس في الدقيقة 54.



وأحرز موريتس كيارغارد الهدف الوحيد لسالزبورغ في الدقيقة 71، ثم سجل مولر الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 83، وبعد 3 دقائق فقط أحرز ليروي ساني الهدف السابع.



وتفوق بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله، ليصعد النادي الألماني عن جدارة واستحقاق إلى ربع النهائي.



(وكالات)