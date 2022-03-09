الأهلي يعلن عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين قادمين

الشارقة - اميمة ياسر - انطلاقًا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمةً للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادى عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي.

وقام المدير الفنى للأهلى ومعاونوه بالتوقيع على العقود الجديدة، وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية.

ومن جانب آخر، توافد لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفنى على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا مباشرة بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وأعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته ‏بالفوز الذي حققه الفريق على بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، والانتهاء من خطوة مهمة قبل ‏السفر لجنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: «كان من المهم أن يحقق ‏الأهلي الفوز اليوم أمام بيراميدز، خاصة أنه الفريق الوحيد الذي لم أحقق الفوز عليه منذ أن ‏توليت مهمة قيادة الفريق. المباريات السابقة التي جمعت الفريقين كان الأهلي يتسيد مجريات ‏اللقاء وبيراميدز يعود ولكن اليوم حققنا فوزًا مقنعًا».‏

وأكد المدير الفني أن الأهلي لعب بذكاء كبير خلال المباراة، والجهاز الفني غير طريقة اللعب ‏أكثر من مرة، من خلال التعديلات التي تم إجراؤها على الفريق خلال التغييرات التي تمت على ‏مدى المباراة.‏

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي لديهم دوافع وحالة من التركيز من أجل استعادة بطولة ‏الدوري الممتاز، وهو ما وضح لا سيما في الفترة الأخيرة بعد الفوز الكبير على فاركو واليوم ‏أمام بيراميدز.

وشدد موسيماني على أن الأهلي سوف يبحث عن الفوز على صن داونز رغم الإجهاد، مشيرًا إلى أن ‏الفريق تنتظره مواجهات مهمة، وهذا هو قدر الأهلي الذي يشارك وينافس على لقب كل بطولة ‏يشارك بها.‏