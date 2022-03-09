عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايرن ميونخ يكتسح سالزبورج النمساوي بسباعية بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 9 مارس 2022

الخليج 365

سجل القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي رقما قياسيا قاد به فريقه بايرن ميونخ الألماني لاكتساح ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي 7 -1 الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.



وأحرز ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف في غضون 23 دقيقة ليصبح أسرع "هاتريك" في تاريخ البطولة القارية.

وكسر ليفاندوفسكي الرقم القياسي لماركو سيموني الذي أحرز ثلاثة أهداف في 24 دقيقة خلال خلال مباراة ميلان مع روزنبرج في دوري أبطال أوروبا عام 1996.

واحتاج ليفاندوفسكي إلى 12 دقيقة فقط لافتتاح التسجيل للنادي البافاري من ضربة جزاء ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21 من ضربة جزاء جديدة.

ونال ليفاندوفسكي لقب هاتريك في الدقيقة 23 بتسجيله الهدف الثالث وتكفل سيرجي جنابري بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 31 قبل أن يحرز توماس مولر الهدف الخامس في الدقيقة 54.

وأحرز موريتس كيارجارد الهدف الوحيد لريد بول سالزبورج في الدقيقة 71 ثم سجل مولر الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 83 وبعد ثلاث دقائق فقط أحرز ليروي ساني الهدف السابع.

وتفوق بايرن ميونخ بنتيجة 8 – 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله ليصعد النادي الألماني عن جدارة واستحقاق لدور الثمانية.