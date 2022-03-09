صلاح: سنحاول الفوز بدوري الأبطال وبريميرليج.. والأهم هو التأهل بعد الخسارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، أنه من الممكن أن يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة المقبلة عقب تسديده لكرتين في القائم أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن الأهم هو تأهل الفريق لدور ربع النهائي.

وخسر ليفربول بهدف نظيف أمام إنتر ميلان في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ولكنه تأهل إلى الدور المقبل بإجمالي نتيجة المباراتين (2-1).

وقال صلاح في تصريحات عقب المباراة: "إنتر ميلان فريق صعب على الرغم من أنهم لعبوا مباراة جيدة في الذهاب، ولكننا استطعنا الفوز بها، ولكن واجهنا بعض المشكلات في مباراة اليوم، واستطعنا أن نحافظ على الكرة في الشوط الثاني عقب الطرد، ولكن الشيء المهم هو أننا تأهلنا للدور المقبل، وسنكون أفضل في المباراة المقبلة".

وأضاف: "لقد سددت كرتين في القائم، ولكن من الممكن أن أسجل "هاتريك" في المباراة المقبلة، ولا أمانع حدوث ذلك عندما نفوز بالمباراة أو تأهلنا إلى الدور المقبل وهذا الشيء الأهم".

وأكمل لاعب ليفربول: "يجب علينا أن نفوز بالمباريات منذ البداية، وخسارتنا اليوم قد تعطينا الدفعة للفوز في المباريات المقبلة، ومباراة اليوم هو أننا نتعلم منها وأن تكون حافز لنا في ما هو قادم".

وتابع: "من المهم الفوز بالمباريات، ولكننا سددنا كرتين في القائم وأهدرنا الكثير من الفرص، ولكن يمكن حدوث ذلك، ومن الجيد أن هذه المباراة لم تكن مباراة في الدوري وأننا استطعنا التأهل وهذا هو الأهم".

واختتم: "الجميع يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، ونحن سنحاول الفوز باللقب وسننافس أيضاً للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز".