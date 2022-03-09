بايرن يقسو على سالزبورج بالسبعة في ليلة تاريخية لليفاندوفسكي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ ( د ب أ):

سجل القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي رقما قياسيا قاد به فريقه بايرن ميونخ الألماني لاكتساح ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي 7 /1 الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف في غضون 23 دقيقة ليصبح أسرع "هاتريك" في تاريخ البطولة القارية.

وكسر ليفاندوفسكي الرقم القياسي لماركو سيموني الذي أحرز ثلاثة أهداف في 24 دقيقة خلال مباراة ميلان مع روزنبرج في دوري أبطال أوروبا عام 1996.

واحتاج ليفاندوفسكي 12 دقيقة فقط لافتتاح التسجيل للنادي البافاري من ضربة جزاء ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21 من ضربة جزاء أخرى.

ونال ليفاندوفسكي لقب هاتريك في الدقيقة 23 بتسجيله الهدف الثالث وتكفل سيرج جنابري بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 31 قبل أن يحرز توماس مولر الهدف الخامس في الدقيقة 54.

وأحرز موريتس كيارجارد الهدف الوحيد لريد بول سالزبورج في الدقيقة 71 ثم سجل مولر الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 83 وبعد ثلاث دقائق فقط أحرز ليروي ساني الهدف السابع.

وتفوق بايرن ميونخ بنتيجة 8 /2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله ليصعد النادي الألماني عن جدارة واستحقاق لدور الثمانية.

وحصل ليفاندوفسكي بنفسه على ضربة جزاء لصالح النادي البافاري بعد تعرضه للعرقلة من جانب ماكسيمليان ووبر ، ليسجل منها هدف السبق لفريقه في الدقيقة 12.

وفي سيناريو مطابق، حصل ليفاندوفسكي على ضربة جزاء ثانية بعد تعرضه للعرقلة أيضا من جانب ووبر، ليسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وبعد دقيقتين فقط سجل الهداف البولندي ثالث أهداف أصحاب الأرض بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مستغلا الخروج الخاطئ للحارس فيليب كوهن.

وجاءت الدقيقة 32 لتشهد الهدف الرابع لبايرن بعد تمريرة متقنة من كينجسلي كومان قابلها جنابري بتسديدة من لمسة واحدة إلى داخل الشباك.

وبعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني سجل مولر الهدف الخامس لبايرن بعد تمريرة ذكية من ساني قابلها بتسديدة قوية في الشباك النمساوية.

ورد ريد بول سالزبورج بهدف في الدقيقة 71 عن طريق موريتس كيارجارد الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولم يستطع الحارس مانويل نوير التصدي لها.

وعاد مولر وسجل الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء وبعدها بثلاث دقائق وضع ساني بصمته وسجل الهدف السابع بعدما تلقى تمريرة من المتألق ليفاندوفسكي.