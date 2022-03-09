"بعد الانفراد بصدارة الدوري".. مصدر لمصراوي: صرف مكافأة إجادة للاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه

كشف مصدر، أن الجهاز الفني للنادي الأهلي، قرر صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق الأحمر، بعد الفوز علي بيراميدز ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً على بيراميدز، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن ببطولة دوري WE المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لائحة الكرة تمنح الجهاز الإداري الحق في صرف مكافأة إجادة للاعبين والفريق بأكملة حسب رؤية مدير الكرة".

وأضاف: "اللائحة تمنح الحق في مضاعفة مكافأة الفوز حال تحقيق 18 نقطة علي التوالي ولكن الفريق الأحمر يحقق فوزه الثالث علي التوالي بعد التعادل مع فيوتشر 1-1 بالدوري، لذا أستقر الجهاز الإداري علي صرف مكافأة إجادة، حيث يري أن اللاعبين قدموا أداءً جيداً اليوم ونجحوا في الفوز وإعتلاء صدارة الدوري منفرداً لذا تم الإستقرار علي صرف مكافأة إجادة".

ومن المقرر أن يغادر الفريق الأحمر بعد قليل الي جنوب أفريقيا علي متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة صنداونز المقرر لها السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم البعثة كل من محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيساً وطارق قنديل وحسام غالي عضوا المجلس مرافقين ومعهم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري وبيتسو موسيماني المدير الفني وسامي قمصان المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمي وكابيلو رانجوجا مدرب أحمال وموسى ماتلبا وكايل سولمون محللي الأداء والدكتور احمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي وباقي الجهاز الإداري وعمال غرف الملابس والمهمات.