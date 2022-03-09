ليفربول يخسر أمام إنتر ويبلغ ربع نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

صعد ليفربول الإنجليزي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا رغم هزيمته أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 0-1 مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.

وكان ليفربول تغلب على الإنتر 2-0 في عقر داره ذهابا على ملعب "جوسيبي مياتزا" في إيطاليا، وبذلك يتأهل ليفربول فائزا بنتيجة إجمالية 2-1.

وجاء هدف الفوز لإنتر ميلان في الدقيقة 62 وسجله المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

واستعرض إنتر ميلان إصرارا شديدا على العودة في النتيجة وانتزاع بطاقة التأهل وكان الأخطر في الجانب الهجومي لفترات طويلة خاصة في الشوط الأول.

كذلك صنع ليفربول العديد من الفرص سعيا لتعزيز تقدمه لكنه عانى من التماسك الدفاعي لإنتر ميلان، كما عانده الحظ في أكثر من مناسبة خاصة عندما تصدى القائمان لكرتين خطيرتين من النجم المصري محمد صلاح.

ملخص المباراة:

جاءت الخطورة الأولى في اللقاء بالشوط الثاني من جانب ليفربول بعدما سدد محمد صلاح كرة ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة الـ52.

كسر إنتر ميلان حالة الملل في المباراة بهدف عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الـ61 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك أليسون بيكر حارس ليفربول.

وفي الدقيقة الـ63، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية لأليكسيس سانشيز لاعب إنتر ميلان إثر تدخل على فابينيو، ليغادر الملعب مطرودا ويكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين.

عاد الحظ ليعاند صلاح مرة أخرى بعدما ارتطمت تسديدته بالقائم الأيسر هذه المرة في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.

وكاد ليفربول أن يدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من اللقاء لكن فيدال منع البديل لويس دياز من تسجيل هدف التعادل بعد تسديدته القريبة من منطقة الست ياردات.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون، تياجو ألكانتارا، فابينيو، كورتيس جونس، ساديو ماني، محمد صلاح، ديوجو جوتا.

تشكيل إنتر ميلان: سمير هاندانوفيتش، ميلان شكرينيار، ستيفان دي فريج، أليساندرو باستوني، دينزل دومفريس، أرتورو فيدال، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهان أوجلو، إيفان بيريشيتش، أليكسيس سانشيز، لاوتارو مارتينيز.