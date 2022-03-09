الامارات | آخر خبر.. "فيفا" يصدم روسيا بقرار رسمي "افرح يا ليفا"

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر خبر.. "فيفا" يصدم روسيا بقرار رسمي "افرح يا ليفا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء، تأهل منتخب بولندا بقيادة نجمه روبرت ليفاندوفيسكي رسمياً الى نهائي المسار الثاني من تصفيات الملحق المؤهل الى مونديال قطر 2022، وذلك على حساب روسيا التي أبعدها عن المنافسات الدولية.

وكان من المقرر أن تستضيف روسيا نظيرتها بولندا في 24 مارس الحالي في نصف النهائي، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز من مواجهة السويد وتشيكيا في 29 منه، لكن فيفا قرر استبعاد روسيا من مسابقاته الدولية بسبب غزوه لأوكرانيا.

وقال في بيان "بعد القرار الصادر في 28 فبراير الذي تم اتخاذه بالاشتراك مع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم والقاضي بتعليق مشاركة جميع الفرق الروسية في جميع مسابقات فيفا وويفا حتى اشعار آخر، قرر فيفا تأهل بولندا رسمياً الى نهائي الملحق المسار الثاني".

كما قرر الاتحاد الدولي تأجيل مواجهة إسكتلندا وأوكرانيا والتي كانت مقررة في 24 الحالي أيضاً واقامتها في يونيو المقبل.

وقال فيفا "تم تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا لتقام في يونيو وبالتالي سيتم تأجيل المواجهة الثانية أيضاً ضمن هذا المسار بين ويلز والنمسا".

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