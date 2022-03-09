الامارات | أنشيلوتي واثق بقدرة ريال مدريد على تجاوز سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي واثق بقدرة ريال مدريد على تجاوز سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ثقته بقدرة فريقه على إقصاء منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما أكد أن لاعب الوسط الألماني توني كروس سيشارك حال اكتمال جاهزيته فقط.

ويدخل ريال مدريد مباراة الإياب في «سانتياغو برنابيو» اليوم، في إياب دور الـ16 من البطولة، بعدما خسر صفر/1 ذهاباً بهدف في الدقائق الأخيرة من كيليان مبابي منذ ثلاثة أسابيع.

وسيفتقد ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، جهود لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو الموقوف، في مواجهة فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينو، فيما غاب لاعب الوسط توني كروس عن فوز فريقه الكبير على ريال سوسيداد 4/1 في الدوري السبت الماضي، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

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