الامارات | عبدالسلام: اتحاد كلباء سينهي الموسم بمركز أفضل من العاشر

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالسلام: اتحاد كلباء سينهي الموسم بمركز أفضل من العاشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب اتحاد كلباء عبدالسلام محمد، أن فريقه سيواصل تحقيق النتائج الإيجابية، وسيتمكن من تحقيق مركز أفضل في دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن التعادل الإيجابي مع الوصل بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت في الجولة الـ18، بمثابة عودة مهمة لاحتلال مركز أفضل من العاشر، خصوصاً أن الفريق جمع حتى الآن 19 نقطة، وخاض مباراة أقل من بقية الأندية

وعن تسجيله هدفاً جميلاً في مرمى الوصل، قال عبدالسلام محمد لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة لي ليس من المهم أن أسجل الأهداف بنفسي، بل إن الفريق يحقق النتائج الإيجابية التي تمهد لحصاد النقاط»، واصفاً هدفه بمرمى الوصل بالهدف المهم له شخصياً وللفريق في الموسم الحالي.

وأوضح: «مركزي مدافع، ولذلك تسجيلي للتعداد يكون أقل من المهاجمين، لكني أعتز كثيراً بكل هدف أسجله، وهذا الهدف هو ثاني هدف أسجله في مسيرتي الرياضية، لأسباب عدة، ومنها أنه أول هدف أسجله منذ انضمامي لصفوف الأبيض في آخر جولتين في التصفيات التمهيدية لكأس العالم، وأيضاً لكون هذا الهدف أسهم في أن يستعيد اتحاد كلباء النتائج الإيجابية بعد عدد من النتائج المتواضعة، وأتمنى أن يكون فأل خير لمزيد من الأهداف مستقبلاً، ولمزيد من النتائج الطيبة».

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